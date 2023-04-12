Экология 12 апреля 2023, 13:19 РЭО вложит 3,9 млрд рублей в 2 мусорных завода в Башкирии

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Общая мощность объектов составит 205 тысяч тонн

Два объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 205 тысяч тонн введут в Башкирии до конца 2025 года. Российский экологический оператор готов поддержать создание двух КПО на 3,9 млрд рублей, финансирование рассматривается за счет облигаций компании. Общая сумма инвестиций в предприятия составит 4,3 млрд рублей. Правительство Республики Башкортостан заключило с инвестором концессионные соглашения на создание объектов.

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«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 млрд рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год. РЭО планирует осуществить финансирование указанных проектов за счет средств от размещения своих облигаций в размере до 95% от общего объема инвестиций, что ориентировочно составит 3,914 млрд рублей. Создание объектов позволит приблизить регион к достижению показателей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Премьер-министр Правительства Башкортостана обратил внимание на то, что делается в республике направлено на результат. Все запланированные мероприятия выполняются в намеченные сроки.

«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами позволит нам ликвидировать проблему переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора № 2 и достигнуть показателей национального проекта „Экология“ в части 100%-ной сортировки отходов и сокращения в два раза объема отходов, размещаемых на полигонах. Планируемый срок завершения строительства объектов — 2025 год», — отметил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском (мощность обработки — 115 тысяч тонн, утилизации — 41 тысяча тонн, инвестиции — 2,317 млрд рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки — 90 тысяч тонн, утилизации — 32 тысяч тонн, инвестиции — 2,056 млрд рублей) районах.

«Также планируем оказать поддержку в подготовке технического задания и разработке проектной документации, и ожидаем, что финансовое закрытие пройдет уже в начале 2024 года и инвестор сможет выйти на строительную площадку. Ввод в эксплуатацию комплексов ожидается в конце 2025 года», — сказал Сергей Королев.

Концессионные соглашения заключены между Правительством Республики Башкортостан и компаниями ООО «РУСЭКОГРУПП-КРАСНОКАМСК», ООО «РУСЭКОГРУПП-ДЮРТИЛИНСКИЙ». Суммы по инвестициям указаны с учетом НДС.