РЭО вложит 36 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в 6 регионах | 360°

Экология 20 октября 2022, 09:40 РЭО вложит 36 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в 6 регионах

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Российский экологический оператор поддержит в ближайшие полгода проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на общую сумму 36,2 млрд рублей в шести субъектах РФ, сообщил глава РЭО Денис Буцаев. РЭО обеспечит финансирование проектов из средств от выпуска облигаций. О мере поддержки на форуме «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту» рассказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

«Мера поддержки в виде льготного займа из средств от продажи облигаций заработала в 2022 году. Условия такие: срок до 12 лет; процентная ставка от 4,8% годовых; до 95% от общего объема инвестиций. У нас сформирован предварительный список проектов к финансированию за счет средств, полученных от выпусков облигаций на ближайшие шесть месяцев на общую сумму 36,2 млрд рублей. Они будут реализованы в шести субъектах РФ: Московской (4), Ленинградской области (1) и Санкт-Петербурге (2), Тульской (1), Ростовской (1) и Магаданской (1) областях. Совокупная мощность объектов обработки и утилизации отходов составит 3,825 млн тонн в год. Сумма капитальных затрат составит 59,1 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Московской области будет построен объект утилизации (вложения РЭО — 12,5 млрд рублей), а также 3 КПО с сортировкой и утилизацией (вложения РЭО — 6 млрд рублей). В Тульской области появится мусоросортировочный комплекс с объектов утилизации (вложения РЭО — 1,6 млрд рублей), в Ленобласти — три МСК (вложения РЭО — 8,7 млрд рублей), в Ростовской — МСК (вложения РЭО — 3,9 млрд рублей), в Магаданской — МСК и объект утилизации (вложения РЭО — 4,1 млрд рублей).

«Правительство может субсидировать купон по облигациям РЭО на 90% по ключевой ставке. В 2023–2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено 100 млрд рублей. Существующие меры поддержки от Правительства стали большим шагом вперед для отрасли обращения с ТКО», — отметил Сергей Королев.