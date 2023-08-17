Экология 17 августа 2023, 18:21 РЭО вложит 2,848 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев во время визита в Ростовскую область обсудил с губернатором Василием Голубевым детали проектов, а также варианты финансовой поддержки со стороны РЭО.

«Обсудили с главой Ростовской области развитие инфраструктуры в регионе, рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Один из объектов — «Новочеркасский МЭОК» — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Помимо указанного объекта, глава РЭО и донской губернатор обсудили реализацию и других двух проектов — «Красносулинский МЭОК» и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Создание этих комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, согласно целям нацпроекта «Экология».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.