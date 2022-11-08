РЭО вложит 2,75 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Коми | 360°

Экология 08 ноября 2022, 10:01 РЭО вложит 2,75 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Коми Их общая мощность составит 150 тысяч тонн в год

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Российский экологический оператор готов вложить в два комплекса по переработке отходов на 150 тысяч тонн в год в Коми 2,75 млрд рублей. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева обсудили строительство заводов на территории региона.

«Объекты для крупнейших населенных пунктов Коми — Сыктывкара и Ухты — смогут принимать на обработку 150 тысяч тонн в год, на утилизацию — 60 тысяч тонн. Их общая стоимость составит 2,91 млрд рублей. РЭО может предоставить льготный заем для реализации этих проектов до 95% от их стоимости, это около 2,75 млрд рублей. Средства будут получены от выпуска облигаций. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, дорожная карта по ним подписана», — сообщил Денис Буцаев.

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В Сыктывкаре будет построен комплекс стоимостью 1,83 млрд рублей, мощность обработки — 100 тысяч тонн в год, утилизации — 40 тысяч тонн. Стоимость объекта для нужд Ухты составит 1,08 млрд рублей, он сможет обрабатывать 50 тысяч тонн, утилизировать — 20 тысяч тонн.

Новые объекты обращения с отходами приблизят регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно которым на сортировку должно отправляться 100% отходов, а захоронение отходов на полигонах должно снизиться до 50%.