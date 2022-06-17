РЭО вложит 2 млрд рублей в объект обращения с ТКО в Тульской области

Российский экологический оператор и Тульская область договорились об информационном обмене данными в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Тульской области и совместной реализации проекта по строительству объекта обращения с ТКО. РЭО вложит в проект два миллиарда рублей. Оба соглашения гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали два соглашения с Правительством Тульской области. По первому будем осуществлять информационный обмен данными, представленными в программном обеспечении для автоматизации контроля и учета обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Тульской области в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Второе соглашение направлено на создание перспективного объекта в сфере обращения с ТКО на основе механизма финансирования инфраструктурных проектов в виде займов по льготной ставке на срок до 12 лет, из средств привлеченных от выпуска облигационного займа РЭО. Общий объем инвестиций ППК оценивается в 2 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Соглашение об информационном взаимодействии направлено на содействие в развитии ФГИС УТКО, установление порядка передачи сведений из программного обеспечения для автоматизации контроля и учета обращения с ТКО Тульской области в инфосистему. ППК РЭО определит сроки передачи данных и условия предоставления доступа к информационным ресурсам, а также будет участвовать в решении методологических и технических вопросов по передаче данных

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление, согласно которому РЭО будет отвечать за создание и развитие государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов. Система УТКО будет включать в себя информацию об источниках образования отходов, местах и объемах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания.