Экология 11 августа 2023, 18:10 РЭО вложит 2 млрд рублей в крупнейшую концессию по объектам ТКО в Дагестане Пресс-служба главы Дагестана

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Российский экологический оператор вложит 2 млрд рублей в создание трех комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Дагестане мощностью 950 тысяч тонн. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев осмотрел ход строительства заводов в Республике.

«Проект, который сейчас реализуется в стадии строительства на территории Республики, это комплекс объектов, позволяющий выполнить показатели нацпроекта „Экология“ уже в 2024 году после введения объектов в эксплуатацию. Объем инвестиций в крупнейшую концессию в РФ составляет более 15 млрд рублей, из них 2 млрд рублей — льготный заем инвестору из средств от размещаемых облигаций РЭО, 8 млрд — поддержка в рамках федпроекта по ТКО, ещё 5 млрд — кредитные средства. В Республике проделана колоссальная работа, ее результаты мы еще надеемся в полной мере увидеть в 2024 году, когда объекты будут введены в эксплуатацию. Но тот объем работы, который проделан к текущему году, а это уже реализация проекта в металле и бетоне, позволяет говорить, что Дагестан не только среди субъектов федерального округа, но и субъектов РФ в рамках достижения целевых показателей реформы обращения с ТКО находится в лидерах», — отметил Денис Буцаев.

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Кроме того, на базе создаваемой инфраструктуры по обработке ТКО будут созданы предприятия по переработке вторсырья, финансирование которых может также обеспечить РЭО.

В рамках деловой встречи гендиректор РЭО и глава Дагестана Сергей Меликов обсудили ход реализации концессионного проекта. На данный момент разработана проектно-сметная документация, получены госэкспертизы и разрешения на строительство. На встрече обсуждалась возможность предоставления финансовой поддержки РЭО для создания объектов захоронения ТКО в Дербентском и Хасавюртовском районах.

Мусоросортировочный комплекс мощностью обработки 200 тысяч тонн в год будет построен в Дербентском районе. В Хасавюртском районе — мощность аналогичного объекта составит 250 тысяч тонн. В городском округе Махачкала построят мусоросортировочный комплекс на 500 тысяч тонн в год.

Также Денис Буцаев совместно с главой Республики посетил строительные площадки, на которых создаются объекты для нужд махачкалинского кластера Дагестана. Это мусоросортировочный завод в Карабудахкентском районе, где уже проводятся земляные работы, задействована различная техника. К концу 2024 года планируется, что комплекс начнет сортировать 500 тысяч тонн отходов в год. А также современный мусорный полигон в Кумторкалинском районе на 300 тысяч тонн. Проект прошел все необходимые экспертизы, в том числе экологическую. Объект планируется сдать в следующем году.

Сергей Меликов подчеркнул, что, оценивая текущее положение дел, очень важно учитывать то обстоятельство, что полноценной и эффективно работающей системы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике не было. И потому сегодня приходится одновременно решать и текущие задачи — обеспечивать уборку, вывоз отходов, и работать над достижением стратегических целей по созданию действенного механизма, охватывающего все стадии от сбора отходов до их переработки и размещения.

С 2021 года правительство региона в рамках дорожной карты тесно взаимодействует с Российским экологическим оператором.

«Нами проделан большой путь, за что хотел бы поблагодарить Дениса Петровича и его команду. Возможно, сейчас позитивные изменения не очевидны. Но так же, как и в любом большом деле, здесь нужно время, нужна последовательность в выполнении принятых решений. И тогда будет ощутимый результат», — подчеркнул глава Дагестана.

По его словам, в течение сжатого времени создается система обращения с ТКО, которая позволит обеспечить полный цикл движения отходов, в том числе — отбирать вторичные материальные ресурсы и направлять их на дальнейшую переработку.