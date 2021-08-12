РЭО вложит 170 млн рублей в мусороперерабатывающий комплекс в ХМАО

Российский экологический оператор выделит 170 миллионов рублей на строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Экотехнопарк сможет принимать на обработку 35 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, половина из которых пойдет на утилизацию.

«Комплекс в Югре стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО. Это стало возможным после одобрения правительством новой меры господдержки в виде выкупа облигаций. ППК планирует воспользоваться этим инструментом и вложить 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов, расположенных в 11 регионах, уже в этом году. Поддерживая такие проекты, Российский экологический оператор преследует важнейшую цель — это способствовать развитию отрасли по обращению с отходами и выполнению показателей национального проекта „Экология“. К 2030 году в России должно идти на сортировку 100% ТКО, а на захоронение — в два раза меньше», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Средства на проект РЭО выделит до конца 2021 года в форме облигационного займа на 10 лет со ставкой купона в 3%. Общая сумма инвестиций составит 888 миллионов рублей, из них 163 миллиона рублей выделит правительство ХМАО в форме капитального гранта. Еще 387 миллионов рублей выделит кредитная организация. Строительством займется ГК «Террикон».

«Выкуп облигаций, так называемых „зеленых облигаций“ — это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и РЭО как института развития», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Сергей Королев, участвовавший в подписании соглашения о финансировании проекта.

КПО «Югра» построят в Нягани (Октябрьский район), он будет включать в себя мусоросортировочный комплекс, станцию компостирования и полигон. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Благодаря новому предприятию регион дополнительно будет отправлять на обработку 35 тысяч тонн отходов в год, из них на утилизацию — 54% отходов (19% — вторичные ресурсы, 35% — компостирование).

«У автономного округа уже есть такой опыт — первые в стране „зеленые облигации“ были выпущены в 2018 году компанией-концессионером для привлечения средств в проект по строительству полигона в Нефтеюганском районе», — сообщил заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Всего в Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО — в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Общая мощность объектов составит 590 тысяч тонн в год.

Российский экологический оператор также будет принимать участие в финансировании инвестпроектов в Московской области, это ООО «Комбинат» и ООО «КПО Нева». По словам Дениса Буцаева, такая мера поддержки отрасли, как облигационный заем, доказала свою привлекательность среди игроков рынка.