Экология 02 марта 2023, 17:44 РЭО вложит 1,5 млрд рублей в завод по переработке пластика в Челябинской области

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Российский экологический оператор вложит 1,5 млрд рублей в завод по переработке пластика в Челябинской области. Объект сможет принимать на переработку 23 тысячи тонн отходов, или 600 млн использованных пластиковых бутылок ежегодно. Полученное сырье будет использовано при производстве «зеленой» ПЭТ-гранулы, из которой делают упаковку.

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«Объект рециклинга полиэтилентерефталата будет построен на территории промышленного парка города Миасс в Челябинской области. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,6 млрд рублей. РЭО готов вложить в создание объекта 90% от стоимости проекта за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК, в том числе зеленых. Завод сможет перерабатывать 600 млн пластиковых бутылок, а полученное сырье продавать следующему участнику цепочки — производителю ПЭТ-гранулы. Из нее уже можно будет создавать новую продукцию с применением вторсырья, например, те же пластиковые бутылки. Это отличный пример того, как работает экономика замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект реализуется Российским экологическим оператором совместно с региональным оператором Челябинской области — компанией «ЦКС». До конца 2024 года на территории промпарка будет создано 6500 м² современных производственных площадей. Запуск объекта позволит создать более 80 новых рабочих мест.

Ключевым потребителем продукции станет ПАО «Сибур Холдинг». С компанией заключен долгосрочный контракт на поставку ПЭТ-хлопьев.

«Благодаря реформе сортировка отходов появляется в разных регионах страны, поэтому для объектов переработки ресурсов появляется все больше и больше возможностей. Реализация проекта позволит создать такие мощности на Урале, а наши партнеры из СИБУР Холдинга смогут поставлять потребителям гранулу, которая содержит значительные объемы вторичного сырья. Мы очень рассчитываем, что такие проекты будут появляться и в других регионах страны — для этого ППК РЭО создает в России 8 экотехнопарков, обеспеченных инфраструктурой для создания производств по переработке отходов» — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Алексей Макрушин.