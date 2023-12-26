Экология 26 декабря 2023, 15:04 РЭО вложит 1,5 млрд рублей в объект обращения с ТКО в ХМАО-Югре РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор вложит 1,5 млрд рублей в создание комплекса переработки отходов «ЮГРА» в Ханты-Мансийским автономным округом — Югре. Проект реализуется на основе концессионного соглашения.

«21 декабря 2023 года Правительство ХМАО заключило концессионное соглашение с инвестором о создании комплекса переработки отходов „ЮГРА“. В рамках соглашения будет построен комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В рамках проекта будет создан межмуниципальный современный полигон для города Нягани и поселений Октябрьского района. Мощность обработки на нем составит 35 тысяч тонн в год, утилизации — 9 тысяч тонн в год, размещения — 35 тысяч тонн в год.

«Стоимость проекта составит более 2,4 млрд рублей. РЭО может вложить в него более 1,5 млрд рублей за счет средств от размещения облигаций РЭО», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на 2025 год.

Ранее на территории ХМАО ввели в эксплуатацию современный комплекс по обращению с ТКО мощностью 100 тысяч тонн в год. Его стоимость составила 1,5 млрд рублей. Объект принимает отходы городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района.