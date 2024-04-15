Экология 15 апреля 2024, 10:57 РЭО вложит 14,3 млрд рублей в инфраструктуру ТКО на Ямале

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Три комплексных объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 203 тысячи тонн построят в 2025 году в Ямало-Ненецком автономном округе.

Регион подписал с концессионером три концессионных соглашения. Российский экологический оператор может вложить в объекты 14,35 млрд рублей.

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«Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса с полигонами будут построены до конца 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Три концессионных соглашения на объекты общей мощностью 203 тысячи тонн в год уже подписаны. Создание объектов позволит полностью выполнить показатели нацпроекта „Экология“ в регионе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс с полигоном мощностью сортировки ТКО 55 тысяч тонн в год построят в Салехарде, стоимость объекта оценивается в 4,2 млрд рублей. В городе Муравленко мощность объекта составит 65 тысяч тонн в год, стоимость — 5,2 млрд рублей. В Новом Уренгое будет построен объект мощностью 83 тысячи тонн и стоимостью 5,5 млрд рублей.

«Общая стоимость всех трех объектов составляет 15,1 млрд рублей. РЭО может обеспечить льготное финансирование проектов в размере до 14,35 млрд рублей за счет средств, полученных от выпуска облигаций компании. Регион подготовил проектно-сметную документацию, поэтому финансирование может быть предоставлено уже в этом году», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.