Экология 25 марта 2024, 12:41 РЭО вложит 1,2 млрд рублей в новое предприятие по обращению с отходами в Крыму РЭО

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Российский экологический оператор вложит 1,215 млрд рублей в создание объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белогорском районе Республики Крым. Правительство региона подписало 20 марта концессионное соглашение для реализации проекта. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, которое было заключено регионом и концессионером ООО «Крымский экологический оператор».

«Современный объект размещения будет построен в Белогорском районе. Его мощность составит 600 тысяч тонн ТКО в год. Это единственный и покрывающий все потребности региона объект размещения. В контексте десятилетия Крымской весны создание этого объекта станет завершением создания комплексной системы обращения с ТКО в Крыму и обеспечит достижение регионом всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году. Регион станет фактически единственным в стране, где останется один, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ, объект размещения с отходами, все остальные объекты будут закрыты. Регионом проделана огромная работа для достижения этих показателей, это уникальная история в масштабе всей страны. Работа, которая велась совместно с руководством Республики, РЭО и инвестором заслуживает отдельного внимания. Благодарим регион за планомерную совместную работу», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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По проекту уже разработана документация, и после получения заключения государственной экологической экспертизы будет начато строительство этого объекта. Первую очередь полигона планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Общий объем инвестиций в проект в течение 15 лет составляет 4,078 млрд рублей. Мы сможем предоставить финансирование в объеме до 95% через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО. Объем финансирования РЭО в 2024 году — 1,215 млрд рублей», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Ранее РЭО сообщал, что в Республике строится 3 комплексных объекта обращения с ТКО. Один из них расположится на территории Белогорского, там уже ведется строительство экотехнопарка мощностью 500 тысяч тонн в год, данный комплекс по переработке отходов позволит снизить объем отходов, направляемых на полигоны в два раза. Еще два объекта создаются в Ленинском и Сакском районах. Более половины отходов, поступающих на них, будут направлены на утилизацию.