РЭО вложит 10 млрд рублей зелеными облигациями в проекты Ленобласти в 2022 году

Перспективные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ленобласти получат 10 миллиардов рублей от Российского экологического оператора (РЭО) в 2022 году. Для финансирования будут привлечены зеленые облигации. Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев после встречи с главой региона Александром Дрозденко.

«На 2022 год мы подготовили для Ленинградской области дополнительный выпуск зеленых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Все деньги направят на поддержку перспективных объектов. Первый проект, который будет спроектирован и готов к строительству, получит 875 миллионов рублей. Речь идет как о новых универсальных экотехнопарках, так и небольших объектах для переработки пластика с линией выпуска готовой продукции из вторсырья (скамейки, корзины, контейнеры)», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На встрече Буцаев и Дрозденко обсудили развитие отрасли обращения с отходами и актуальные достижения региона, а также инициативы на ближайшую перспективу. Речь шла о создании сети фандоматов и субсидиях на новые контейнеры под пластик и стекло в Ленобласти, строительстве перерабатывающих предприятий с цехом для пластика с выпуском готовой продукции. Обсуждался вопрос завершения консолидации долгосрочных планов Ленобласти и Петербурга по развитию системы обращения с отходами для двух регионов до 2030 года.

Глава РЭО и губернатор Ленобласти заключили, что необходимо досконально изучить локации на территории Петербурга и области для строительства современных заводов с учетом интересов жителей. Это позволит расширить выбор перед ленинградцами и снизить социальное напряжение. Для перехода на экологичные методы работы с отходами нужны современные предприятия, так как уже в 2022 году закроется часть полигонов.