Экология 28 ноября 2023, 16:59 РЭО вложил 3,5 млрд рублей в перерабатывающий завод в Липецкой области РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел в Липецкой области строящийся объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), чья мощность составит 200 тысяч тонн. РЭО предоставил инвестору заем в 3,518 млрд рублей. Глава РЭО обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым детали проекта.

«РЭО оказал софинансирование проекту в Липецкой области в форме предоставления льготного займа из средств, полученных от размещения облигационного выпуска. Выпуск был размещен 24 ноября. Объем направляемого финансирования на создание объекта составил 3,518 млрд рублей, при общей стоимости проекта в 3,702 млрд рублей. Проект позволит региону достигнуть к 2030 году показателей по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза, согласно нацпроекту „Экология“. Хочу обратить внимание на оперативные сроки реализации, концессионное соглашение подписано в начале 2023 года и инвестором уже завершено проектирование. Проект основывается на современных российских технологиях, аналогов которым по определенным позициям не имеется в том числе в ближнем зарубежье», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Обработка отходов на объекте будет происходить по технологии ручной и автоматической сортировки. Отбираться будут 15 полезных фракций. Процент отбора вторичного сырья составит 15%, утилизации путем компостирования — 35% (70 тысяч тонн в год).

«Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора. Запуск „Экотехнопарка“ станет ещё одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе. Для региона очень своевременный и необходимый проект. От практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить. Сортировка, переработка, вторичное использование — только современные подходы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект реализуется в рамках заключенного регионом концессионного соглашения с ООО «СтройСельхозГарант» о создании «Экотехнопарка Липецкого района». Новый объект будет обслуживать город Липецк и Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Ввод объекта ожидается до конца 2024 года.

РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России и финансировать до 95% от стоимости проекта. С начала 2023 года РЭО разместит 9-й выпуск ценных бумаг, и общий размер средств, направленных на развитие отрасли обращения с ТКО, составит порядка 29,908 млрд рублей.