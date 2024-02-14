Экология 14 февраля 2024, 17:33 РЭО: в Ставропольском крае завершены работы по закладке фундамента экопромышленного парка РЭО

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Завершены работы по заливке фундаментной плиты будущего научно-технического центра (НТЦ) экопромышленного парка в Ставропольском крае.

«Экопромышленный парк в Ставропольском крае создается в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Он станет одним из восьми парков, которые появятся в каждом федеральном округе. Продолжаются работы по строительству инфраструктуры экопромышленного парка в городе Невинномысске. Сейчас возводится здание научно-технического центра», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На сегодняшний день строители уже начали возводить стены и колонны цокольного этажа НТЦ. В данный момент проводятся работы по армированию железобетонных конструкций. К маю 2024 планируется завершить строительство здания НТЦ, после чего начнутся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей.

«В экопромышленном парке резиденты планируют создать производства по утилизации отходов стекла, мощностью 75 тысяч тонн в год и пластиковых отходов, мощностью 6 тысяч тонн в год», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Экопромышленные парки будут построены в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.