Экология 31 января 2024, 14:59 РЭО: в Сибири стали утилизировать в 1,7 раза больше стеклянных отходов РЭО

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Производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) увеличил объемы утилизации стекольных отходов в 1,7 раза в 2023 году — до 48 тысяч тонн. В Российском экологическом операторе напомнили, что стекло можно перерабатывать бесконечное множество раз и оно является одним из самых экологичных видов упаковки.

«Стекло может быть переплавлено неограниченное количество раз, при этом не потеряет своих свойств, это один из самых экологичных видов упаковки. Использование стеклянных отходов позволяет уменьшить захоронение на полигонах. Например, вместо 1,2 тонны полезных ископаемых предприятие может использовать одну тонну стеклоотходов. Более того, с технической точки зрения, стеклобой улучшает качество стеклоизделий. Поэтому не можем оставить в стороне новость о том, что объем отходов, которые предприятия „Сибстекла“ переработали в 2023, вырос в 1,7 раза. Благодаря этому уменьшается истощение полезных ископаемых и рост захоронения отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В 2023 году в стекольных комплексах «Сибстекло» утилизировали 48 тысяч тонн стекольных отходов, что на 58,3% больше, чем в 2022 году, или в 1,7 раза. Завод сэкономил 57,6 тысячи тонн минеральных компонентов.

«Пиковым месяцем стал декабрь, когда мы отправили в стекловаренные печи более 7000 тонн стеклоотходов, заместив около 8500 тонн первичного сырья. Благодаря применению стеклобоя, потребление песка, соды, доломита, известняка и полевого шпата в 2023 году в сравнении с 2022 уменьшилось на 14% — до 228 тысяч тонн. При этом, согласно предварительной оценке, объем производства продукции вырос на 5%», — сказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, сокращая расходование первичных материальных ресурсов, «Сибстекло» ограничивает промышленную нагрузку на окружающую среду.

«Усилия, предпринимаемые компанией в этом направлении в рамках курса на устойчивое развитие, становятся ключевым фактором для определения экологичности упаковки. Экономическая и экологическая составляющие на предприятии взаимосвязаны, между ними нет противоречий, каждая является стимулирующей для другой», — сказал он.

Доля стеклобоя в составе сырья для изготовления коричневой тары достигла 50%, для бесцветной — 25−30%. На заводе планируют довести общий показатель до 80% к концу 2024 года, а также развивать обрабатывающие мощности.