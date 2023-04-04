Экология 04 апреля 2023, 09:20 РЭО: в России утилизируется около полумиллиона тонн шин ежегодно

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РЭО призывает россиян сдавать шины на утилизацию и не оставлять у контейнеров

Российский экологический оператор призвал автомобилистов не выбрасывать в контейнеры старые шины. Некоторые водители начинают переходить на старые летние покрышки, которые лучше сдать на переработку.

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«Близится межсезонье, и водители начинают задаваться вопросами, когда менять шины на летние, проще говоря, когда переобуваться, а также что делать со старыми покрышками. Многие достают из гаражей и лоджий прошлогодние шины, но есть те, кто продолжает многие годы ездить на одной и той же резине. Во-первых, специалисты говорят, что это опасно, во-вторых, неизбежный ремонт может обойтись дороже новых шин. Поэтому, если вы приняли решение приобрести новую „обувь“, то ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку или в мусорный контейнер старую, рядом тоже бросать ее не нужно. Регоператоры не занимаются утилизацией автопокрышек, но есть специальные пункты приема отработанных шин. Каждый год около 1 миллиона тонн автопокрышек в России становятся отходами. При этом, по данным участников рынка, в настоящее время утилизируется 40-50% отходов шин, или около 500 тысяч тонн ежегодно. По всей стране работают утилизаторы таких видов отходов, при сдаче автопокрышек граждане могут получить деньги, но главное, что они поспособствуют уменьшению объемов захоронения отходов на свалках», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Автомобильная шина состоит из резиновой основы, металлического и текстильного корда. Технологии позволяют извлекать все эти компоненты, обладающие экономической ценностью.

Количество переработчиков шин, представивших данные в РЭО для включения в реестр утилизаторов, составляет более 80 предприятий. Но, по сообщениям участников рынка, их количество на территории нашей страны может превышать 200.

В настоящее время большинство предприятий утилизации выпускают продукцию низкого передела — крупная резиновая крошка, резиновые чипсы. Такая продукция используется в производстве напольных покрытий, различных укрывных материалов.

Вторичное сырье, получаемое из отходов шин, является востребованным и представляет ценность при производстве различных товаров и материалов.

В 2022 году Правительство РФ приняло постановление, подготовленное Минприроды России и РЭО. Оно утверждает список товаров для госзакупок, к которым будут предъявляться особые «зеленые» требования. В том числе в этот список были включены мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы). Это позволит простимулировать спрос на продукцию из вторичного резинового сырья.

Помимо устранения несовершенств действующего законодательства (это низкие нормативы утилизации, ставки экологического сбора, борьба с различными махинациями при утилизации), важно создать механизмы, стимулирующие вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Нужно выстраивать кооперационные цепочки и повысить востребованность вторичных ресурсов. Данная работа проводится в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого предусмотрено строительство восьми экотехнопарков во всех федеральных округах России.