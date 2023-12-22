Экология 22 декабря 2023, 12:00 РЭО: в России открыли более 3000 контейнеров и пунктов приема текстиля РЭО

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Российский экологический оператор посчитал пункты приема и контейнеры по сбору отходов текстиля и старой одежды, в России их насчитывается более 3000.

«Ежегодно жители России выбрасывают почти 2 млн тонн ненужной одежды. К сожалению, раздельное накопление отходов на контейнерных площадках не способно решить проблему утилизации текстиля, который впитывает все загрязнения и становится непригодным для переработки. В итоге выброшенная одежда попадает на мусорные полигоны, при этом очень часто выбрасывается хорошая одежда, которая могла бы пригодиться кому-то по прямому назначению. В РЭО уверены, у каждого должна быть возможность сдавать ненужные вещи в специализированные боксы, установленные рядом с домом, по пути в магазин или на работу», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Согласно данным исследования, проведенного в рамках конкурса молодых исследователей летом 2022 года, более половины россиян никогда не сдавали ненужную одежду в специализированные организации и пункты приема. Причиной чаще всего называют отсутствие информации о том, куда можно сдать вещи.

Наиболее популярной мотивацией сдавать ненужные вещи является желание помочь нуждающимся людям. Экологическую мотивацию («Я забочусь об экологии, поэтому сдаю вещи в переработку или другим людям») называют существенно меньше людей.

Большинство потребителей не знает, как много ресурсов надо для производство тех или иных материалов, и что текстильная промышленность является сильнейшим загрязнителем окружающей среды в мире.

«Уже сейчас в России насчитывается более 3000 контейнеров и пунктов сбора текстиля. В основном установкой специализированных боксов занимаются некоммерческие организации и социальные предприниматели, в последнее время к ним присоединились и переработчики. Контейнеры можно встретить в торговых и многофункциональных центрах, в отделениях почты России, в пунктах выдачи заказов и просто на улицах городов. К сбору текстиля активно подключаются застройщики и управляющие компании, устанавливая боксы в новых жилых комплексах. В среднем один ЖК в Москве или Санкт-Петербурге за год отправляет на переработку и благотворительность от 1 до 3 тонн текстиля», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В РЭО указали на важность правил сдачи текстиля. Вещи должны быть чистыми и в хорошо завязанных пакетах. На переработку не принимается верхняя одежда, нижнее белье, мех, кожа, головные уборы, перчатки и прочие аксессуары.