РЭО: в России может появиться центральная станция мусороудаления

В России может появиться особая система сбора отходов, которая уже имеется в ряде стран и даже в московском парке «Зарядье». Ее суть в том, что мусор не лежит в баках, а сразу прессуется и движется по подземным трубам к центральной станции сбора. В таком методе масса плюсов.

О возможности внедрения такой подземной системы заговорил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев после посещения компании MariMatic в Финляндии. Именно она производит вакуумные системы сбора отходов, предназначенные для подземной транспортировки твердых бытовых отходов. Организация поставила более 1,5 тысячи таких систем примерно 40 странам.

«Система, действительно, интересна с точки зрения комфорта и безопасности. Вместо нескольких мусоросборных площадок — одна центральная станция мусороудаления. При этом исключается движение мусоровозов, сокращается шум и вредные выбросы в атмосферу. Мы рассмотрим возможность внедрения таких систем при строительстве новых районов. Учитывать при проектировании такие коммуникации будет дешевле, чем заводить системы в уже построенные объекты», — сказал Буцаев.

Преимущество технологии в том, что она полностью замкнута, исключает неприятные запахи и контакт человека с отходами. Сами точки сбора, грубо говоря, урны, находятся на уровне земли. Далее форматоры сжимают отходы, чтобы они проходили по трубам с помощью воздушного потока, а потом направляются в центральную станцию сбора, накапливаясь в герметичных контейнерах.

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Проблема в цене — городу с населением в два миллиона человек потребуется отдать около 60 миллионов евро, чтобы приобрести технологию.

Российский экологический оператор (РЭО) — компания, занимающаяся реализацией закона в области обращение с твердыми бытовыми отходами. Организация формирует в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами для предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также для дальнейшего использования отходов в хозяйственном обороте в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции, получения энергии и в целях ресурсосбережения.