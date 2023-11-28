Экология 28 ноября 2023, 17:39 РЭО: в реестр ИТ-решений в сфере ТКО войдут только отечественные проекты РЭО

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Российский экологический оператор приступил к разработке регламента, по которому будет формироваться реестр ИТ-решений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Войти в реестр смогут только отечественные решения.

«РЭО приступил к разработке Регламента формирования и ведения реестра программ для электронных вычислительных машин баз данных и оборудования в сфере ТКО. Он определяет состав включаемых в реестр сведений, условия и порядок их включения и исключения, порядок предоставления таких сведений. Реестр включает два блока — это программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Главное условие — решения должны быть отечественными, без зарубежного участия и влияния, это необходимо для реализации программы импортозамещения в нашей отрасли в рамках формирования экономики замкнутого цикла и реформы отрасли ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО проверяет заявление от компаний в течение 5 рабочих дней, если все в порядке, регистрирует его, затем не позднее чем через 20 рабочих дней принимает решение о включении сведений о программном обеспечении или программно-аппаратном комплексе в реестр или не включении.

Для того, чтобы войти в реестр, программно-аппаратный комплекс должен быть правомерно введен в гражданский оборот на территории РФ.

Программное обеспечение, в том числе то, которое используется в составе программно-аппаратного комплекса, не должно иметь принудительного обновления и управления из-за рубежа. Графический пользовательский интерфейс программного обеспечения должен быть реализован на русском языке.

Также на территории РФ должны находиться технические средства, необходимые для активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами программного обеспечения в составе программно-аппаратного комплекса, контролироваться российскими коммерческими и некоммерческими организациями либо гражданами Российской Федерации.

«В Реестр ИТ-решений войдут лучшие проекты, которые станут стимулом для привлечения инвестиций в отрасль обращения с отходами, в цифровые решения. Перед тем, как попасть в реестр, цифровые кейсы получат оценку профильных экспертов, а также пройдут проверку в соответствии с новым регламентом РЭО. Как итог, реестр станет источником проверенных информационных технологий и цифровых решений в отрасли ТКО, которые можно будет масштабировать на всю страну», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Реестр ИТ-решений будет публиковаться на портале «Цифровой РЭО». В него уже вошли проекты «Сканер отходов», «Оптический сортировщик отходов», «Автоматизированный пункт приема вторсырья за вознаграждение EcoPoint RVM».