Экология 29 марта 2023, 17:18 РЭО: в Мариуполе построят экоиндустриальный парк с мусороперерабатывающим заводом на 170 тыс. тонн

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К 2028 году ДНР планирует построить Эко-промышленный парк (ЭПП) с заводом по переработке строительных и медицинских отходов. Первоначальный объем производства составит 120 000 тонн, а позже он будет увеличен до 170 000 тонн. Российский экологический оператор прорабатывает основные технические решения и варианты обеспечения мер поддержки проектов, планируемых к реализации на территории Мариуполя.

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«Ключевым элементом перехода к экономике замкнутого цикла является создание системы обращения с отходами, при которой полезные компоненты, извлекаемые из отходов производства и потребления, отходов строительства и сноса, возвращаются в хозяйственный цикл. индустриальные парки, в том числе объекты по переработке, обезвреживанию, а также обеспечить вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья при производстве промышленной продукции Создание экотехнопарка позволит удовлетворить потребности Мариуполя в сфере обращения с отходами В реализации проекта примут участие российские экологические операторы. Ввод в эксплуатацию экоиндустриального парка запланирован на 2026 г. Планируется с 2028 по 2028 г.», — сообщил директор РЭО Денис Буцаев.

Внедрение ЭЭС также обеспечивает потребности Мариупольского депо в обращении с отходами производства и вывозе вторичных ресурсов из отходов производства и потребления, в том числе отбираемых при переработке ТБО на МОО, и создает дополнительный спрос на сырье. материалы. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это позволяет нам сократить количество отходов, попадающих на полигоны, и увеличить долю отходов, образующихся на производстве.

В состав объекта Мариупольской АЭС входят объекты по обращению с ТБО, производственные мощности по обращению со строительными отходами, обезвреживанию медицинских и биологических отходов, захоронению отдельных видов III–V классов опасности.Включает в себя размещение (захоронение) вещей. , размещение (хранение) отходов I–II классов опасности, переработка вторичных материальных ресурсов и производство готовой продукции.