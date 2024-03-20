Экология 20 марта 2024, 14:41 РЭО: утверждены правила работы информационной системы экомониторинга в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России утверждены порядок создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС). Положение об этом опубликовано на сайте Правительства РФ. Оператором системы назначен Российский экологический оператор.

«Новый информационный ресурс будет создан для сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды. Благодаря ему мы сможем прогнозировать и анализировать изменения, возникшие из-за естественных и антропогенных факторов. В ней будет содержаться информация об атмосферном воздухе, водных объектах, почвах и не только. Отдельно будут собираться данные по экосистеме озера Байкал и участков вечной мерзлоты. Воспользоваться новым ресурсом смогут не только органы власти и местного самоуправления, но и представители бизнеса, а также граждане нашей страны», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

ФГИС будет включать в себя также результаты государственного экологического мониторинга, информацию о сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обращении с отходами.

Систему интегрируют с действующими информационными ресурсами в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Правительство РФ приняло Постановление № 329, утверждающее положение о ФГИС состояния окружающей среды, 19 марта 2024 года. Запуск ФГИС запланирован на март 2025 года.