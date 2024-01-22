Экология 22 января 2024, 13:18 РЭО: утверждена методика расчета экосбора и коэффициента экологичности РЭО

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Базовая ставка экосбора и коэффициент экологичности отходов товаров и упаковки будут рассчитываться по отдельным формулам в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Правительство РФ приняло соответствующие постановления.

«В конце декабря 2023 года были приняты постановления № 2406 и № 2392. Первое устанавливает значения коэффициента экологичности для каждой группы товаров и упаковки, всего их 52. Второе включает в себя методику расчета базовой ставки экологического сбора (БСЭС) и применения коэффициента экологичности. Принятые документы станут стимулом для производителей переходить на более экологичные товары, создавать новые мощности по переработке и соответствовать принципам экономике замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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БСЭС рассчитывается на 1 тонну выпущенного товара или упаковки и определяется на основе средних сумм затрат на раздельный сбор, накопление, транспортирование, обработку и утилизацию отходов от использования товаров.

Коэффициент экологичности включает в себя такие критерии, как сложность извлечения отходов, наличие технологической возможности их утилизации с учетом изменения свойств материалов при многократном использовании, востребованности вторичного сырья, полученного из таких отходов, для использования при производстве продукции.

Коэффициент применяется по каждой группе товаров и упаковки, включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ. Он рассчитывается в зависимости от наличия одного или нескольких критериев. Например, критерий, характеризующий изменение физических, химических и механических свойств материалов — если количество циклов переработки отходов от использования товаров не более 5, то в 2024 году применяется значение 0,25, в 2025-м — 0,5, с 1 января 2026-го — 1.

Нормативные документы с форумалами расчета опубликованы на странице, посвященной РОП, на сайте РЭО. Ознакомиться с ними можно по ссылке.