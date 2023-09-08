Экология 08 сентября 2023, 15:26 РЭО устроит экпросветительские активности на День города Москвы РЭО

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Российский экологический оператор подготовил экопросветительские активности совместно с телеканалом «Москва 24» на День города Москвы. Мероприятия пройдут 9 сентября в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках». На территории комплекса установят систему раздельного сбора, будут проводить мастер-классы по переработке и рассказывать об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«РЭО станет участником большого события — Дня города Москвы, который празднуется в рамках МУФ-2023. Совместно с „Москвой 24“ мы организуем раздельный сбор отходов, расскажем о развитии отрасли по обращению с ТКО и формировании экономики замкнутого цикла в России, подготовим различные активности в нашей популярной мастерской переработки „Зеленый фургон“. Сейчас мы стараемся делать акцент на таких новшествах в проведении мероприятий, но впоследствии экопросвещение должно стать неотъемлемой частью любого события в нашей стране, а экологизация мероприятий стать обыденностью», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Раздельный сбор отходов и «Зеленый фургон» РЭО будут запущены 9 сентября в рамках мероприятий, организованных телеканалом «Москва 24». В мастерской посетители смогут проходить мастер-классы по переработке пластика, созданию из него новых предметов, пошиву экосумок, кастомизации одежды.

«Совместно с телеканалом „Москва 24“ РЭО будет рассказывать о главных направлениях в области обращения с отходами, в частности 9 сентября в „Лужниках“ в перерывах между выступлениями ведущий расскажет о раздельном сборе отходов. На на главной сцене будут демонстрироваться социальные ролики РЭО. Но даже после праздника в течение сентября их можно будет увидеть на каналах „Москва 24“ и „Москва Доверие“, а также услышать на волнах радиостанций „Москва FM“ и CAPITAL FM», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. С 8 по 10 сентября мероприятия форума будут посвящены празднованию 876-летия столицы и пройдут в Олимпийском комплексе «Лужники».