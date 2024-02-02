Экология 02 февраля 2024, 14:57 РЭО установил первые дронопорты в Подмосковье и Нижегородской области Дронопорт на КПО «Север» в Московской области, снимок сделан с дрона / РЭО

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Тестовыми регионами стали Московская и Нижегородская области, где установлены дронопорты — по одному в каждом из регионов. Все дроны функционируют в штатном режиме — каждый дрон совершает еженедельный вылет на несколько часов. После этого возвращается в дронопорт. Собранные за время полета фото- и видеопотоки загружаются в нейронную сеть. Таким образом, нейросеть учится отличать объекты ТКО от иных объектов.

«В 2023 году произведены облеты 576 полигонов — это более половины действующих полигонов на территории Российской Федерации. Построены 596 цифровых двойников объектов обращения с ТКО. Это является показателем фактической готовности к исполнению целей федерального проекта по БАС», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Проект предполагает автоматическое управление беспилотного воздушного судна (БВС), а также возможность планирования не только разового, но и регулярного маршрута.

Дронопорт на объекте МАГ-3 в Нижегородской области / РЭО

«В РЭО разработана собственная специализированная информационная система с гео-основой, которая позволяет строить трехмерные цифровые модели, определять различные показатели для точной оценки и планированию использования объекта обращения с ТКО. Благодаря работе дронов на объектах в Московской и Нижегородской областях специалисты РЭО, не покидая рабочего места, раз в неделю посещают полигоны регионов за счет онлайн-трансляции данных», — пояснил директор РЭО по цифровизации Алексей Буров.

В 2024 году в рамках реализации нового федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» для нужд РЭО будет приобретено 12 таких дронопортов и 12 отечественных БВС для установки в дронопорты.