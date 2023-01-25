Экология 25 января 2023, 16:47 РЭО успешно завершил дебютный выпуск облигаций на 1,6 млрд рублей

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Российский экологический оператор успешно завершил размещение первого выпуска облигаций на 1,6 миллиарда рублей 25 января с целью финансирования строительства объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 1,591 млрд рублей, мы направим на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО „Региональный оператор „ВОСТОК“ с мощностью обработки 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО предоставит 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Выпуск облигаций с погашением в декабре 2032 года размещен в объеме 1,59 миллиарда рублей. Организатором по размещению выпуска выступил АО «Россельхозбанк». Ставка первого купона — 10,5%. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 п. п. Облигации размещены по открытой подписке на Московской Бирже. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и амортизацию начиная с 7-го купонного периода.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям кредитный рейтинг на уровне ruА+ (EXP) — высокий уровень кредитоспособности.

«Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. За счет субсидирования купона со стороны государства по облигациям ППК „РЭО“ в размере 90% ключевой ставки Банка России инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит 10 лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей», — отметил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

Также в апреле 2022 года Россельхозбанк и ППК РЭО подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которого запланирован как выпуск «зеленых» облигаций, так и реализация ряда совместных активностей в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в стране.

«Дебютный выпуск облигаций ППК РЭО станет бенчмарком для последующих выпусков компании, поспособствует расширению лимитной массы на эмитента, поэтому его успешность крайне важна для последующих выпусков, — отмечает Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала Росельхозбанка. — Мы ожидаем высокий спрос инвесторов на выпуски облигации ППК РЭО. Во-первых, в текущих условиях инвесторам интересны облигации, средства от которых направляются на финансирование экологических проектов, о чем свидетельствуют результаты последних размещений ESG-облигаций. Во-вторых, мы наблюдаем интерес инвесторов к выпускам с плавающей ставкой, поскольку она позволяет защитить их от роста ставок в текущих условиях проинфляционных рисков».

Напомним, в прошлом году Правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Программе облигаций серии 001P присвоен регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с ТКО, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте «Экология», согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.