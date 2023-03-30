Экология 30 марта 2023, 14:24 РЭО успешно разместил второй выпуск облигаций на Мосбирже

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Российский экологический оператор успешно завершил размещение второго выпуска облигаций на 2,98 миллиарда рублей 30 марта с целью финансирования строительства объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, из них РЭО предоставит 2,98 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Выпуск облигаций с погашением в декабре 2032 года размещен в объеме 2 млрд 978,106 млн рублей. Организатором по размещению выпуска выступил АО «Россельхозбанк». Ставка купонов будет переменной и будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс спред в размере 335 б. п. Дата окончания первого купона — 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям кредитный рейтинг на уровне ruА+ (EXP) — высокий уровень кредитоспособности.

«Размещение прошло в один день, мы наблюдали повышенный интерес со стороны инвесторов. В частности впервые в выпуске приняли участие частные инвесторы. Это говорит о привлекательности наших облигаций для рынка и интересе со стороны участников рынка к инвестициям в экологические инструменты», — отметил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Программе облигаций серии 001P присвоен регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с ТКО, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте «Экология», согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.