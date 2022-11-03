РЭО: у россиян отметивших Хэллоуин еще есть шанс отпустить экогрехи за создание десятков тонн неперерабатываемых отходов | 360°

Экология 03 ноября 2022, 09:12 РЭО: у россиян отметивших Хэллоуин еще есть шанс отпустить экогрехи за создание десятков тонн неперерабатываемых отходов

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Россияне продолжают публиковать в социальных сетях посты о праздновании зарубежного праздника Хэллоуина. Среди них много звезд и лидеров мнений, которые переоделись в ужасающие существа. Например, певец Егор Крид и Оксана Самойлова, а также рэпер Джиган, ведущая Анастасия Ивлеева. В то же время единственных итог, к которому приведет отмечание спорного западного торжества, — десятки тонн неперерабатываемых отходов из органики, пластика и текстиля. Но у людей отметивших праздник еще есть шанс по-настоящему экологически очиститься — в буквальном смысле — убрать за собой раздельно отходы и перейти к осознанному потреблению.

Для корректной утилизации органических отходов (преимущественно, тыкв) их необходимо выбрасывать в бак для смешанных отходов. Еще лучше — отдать в зоопарк, который принимает тыквы или сделать компост самостоятельно. Сейчас в стране строятся дополнительные мощности по компостированию, и уже к 2030 в России будут перерабатываться 12 млн тонн органических отходов таким образом.

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Немного сложнее дела обстоят с костюмами. В случае, если они были одноразовыми и выполнены из различных материалов или из пластика, то шансы попасть на переработку стремятся к нулю. Как правило в таких изделиях используется пластик маркировки «7» (прочие виды пластика), который невозможно переработать. Но даже в том случае, если это был перерабатываемый вид пластика, то отобрать его для переработки также практически невозможно: деталь должна быть достаточно крупной и нередкого цвета (прозрачной или голубой в случае ПЭТ-пластика), чтобы попасть на переработку. По этой же причине не стоит использовать одноразовую посуду во время каких бы то ни было торжеств.

Что касается текстиля, то в год в России образуется 1,9 млн тонн отходов текстиля, а мощностей для их утилизации — всего 18 тысяч тонн. В итоге в нашей стране перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. Ситуацию с перекосом мощностей поможет исправить институт Расширенной отвественности производителей, но он заработает в следующем году, также это не отменяет пользу осознанного потребления, то есть отказа от одноразовых костюмов.

Максимально экологичный вариант — использование многоразового костюма или апсайклинг, то есть самостоятельно создание костюма из других устаревших предметов одежды.

Все остальные отходы, образовавшиеся после праздника необходимо выбросить раздельно. Перерабатываемые фракции (стекло, бумага, картон, металл) — в синий бак, смешанные отходы (органика, то есть остатки пищи, многокомпонетная упаковка и тд) — в серый бак.