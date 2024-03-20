Экология 20 марта 2024, 09:04 РЭО: труднодоступные территории смогут накапливать отходы на перегрузочных станциях РЭО

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Законопроект, регулирующий труднодоступные территории и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с них, принят Госдумой в первом чтении.

Слушание проходило 19 марта 2024 года. Законопроект предлагает относить к труднодоступным территории, которые удалены от объектов обращения с ТКО более чем на 300 км, а также ввести понятие мусороперегрузочной станции, на которой можно будет накапливать ТКО на срок до 12 месяцев.

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Создание инфраструктуры по обращению с ТКО непосредственно на таких территориях зачастую неэффективно и дорогостояще. Поэтому на мусороперегрузочных станциях в труднодоступных территориях будут накапливаться отходы, которые впоследствии в достаточном объеме будет вывозиться на объекты обработки обращения с ТКО.

«В России немало регионов, в которых имеются труднодоступные территории. При этом в таких населенных пунктах образуется ТКО, которые необходимо подвергать обработке и утилизации, но проблемы возникают на этапе логистики. Не всегда представляется возможным производить регулярный вывоз. Для того, чтобы устранить такую проблему, требуется принятие ряда нормативных актов. РЭО совместно с Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Минприроды России подготовили законопроект. Он направлен на решение проблем вывоза ТКО с территорий с особыми географическими и природно-климатическими условиями, с которыми отсутствует круглогодичное транспортное сообщение и которые значительно удалены от объектов обращения с ТКО», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Законопроектом предлагается относить к труднодоступным территориям — муниципальные образования или их части, из которых в связи с географическими, природно-климатическими условиями отсутствует возможность круглогодичного регулярного (не реже одного раза в месяц) транспортирования ТКО автомобильным или водным транспортом до объектов обращения с ТКО. Масса образования отходов на таких территориях не превышает 20 тысяч тонн в год.

Предлагается также относить к труднодоступным территории муниципальных образований или их частей, удаленных от мест расположения объектов обращения с отходами более чем на 300 км и масса образования отходов в которых не превышает 20 тысяч тонн в год.

Такие территории будут определяться в территориальных схемах по согласованию с Российским экологическим оператором.

Особенности обращения с ТКО на труднодоступных территориях, в том числе в части сроков накопления ТКО на них, будут определяться в правилах обращения с ТКО, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

«Законопроектом также вводится понятие мусороперегрузочной станции, на которой можно будет осуществлять накопление ТКО (на труднодоступных территориях — на срок до 12 месяцев). Расходы на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций будут включаться в тариф регионального оператора при условии, что их создание и эксплуатация обеспечивают снижение расходов на транспортирование ТКО по сравнению с их транспортированием без использования мусороперегрузочных станций», — добавил замгендиректора РЭО Алексей Макрушин.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ в части урегулирования обращения с ТКО на труднодоступных территориях был принят Госдумой в первом чтении 19 марта 2024 года. На рассмотрение законопроект № 120 890−8 внесло Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).