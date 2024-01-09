Экология 09 января 2024, 13:14 РЭО: треть пользователей цифровой платформы по торговле вторсырьем перешла на расширенный функционал РЭО

Читать 360tv в

Пользователи Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырьем (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператор, стали переходить на платный тариф, который стал обязательным с 1 января 2024 года. На данный момент подписку для дальнейшей работы на платформе продлили или оплатили более 30% пользователей.

«Больше года наша площадка работала для всех пользователей бесплатно, но с 1 января 2024 мы вводим удобные тарифы для ее пользования. Участники ЭТП уже активно покупают подписку на ЭТП. На данный момент более более 30% продлили либо оплатили подписку. Всего на площадке зарегистрировано 2247 пользователей», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Пользователи приобретают подписку на срок от 6 до 12 месяцев. Среди них профессиональные участники отрасли, а также производители и импортеры, обязанные выполнять нормативы утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

«Всего пользователи выставили 1087 лотов на общую сумму 2,696 млрд рублей», — добавил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

На ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.