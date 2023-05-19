Экология 19 мая 2023, 15:38 РЭО: только 13% отходов производства направляются на рециклинг в России

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Об этом рассказала руководитель департамента экономики замкнутого цикла РЭО Екатерина Демичева, которая приняла участие в Международном форуме и выставке «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество».

«В дорожном строительстве сейчас используется относительно небольшое количество вторичных ресурсов. Согласно форме статистической отчетности 2-ТП (отходы), чуть более 13% от объема образования строительного щебня, бетонных и железобетонных изделий, отходов покрышек, золошлаковых и песчано-гравийных смесей, отходов грунта, лома асфальтобетона направлено на рециклинг. Хотя потенциал применения этих вторичных ресурсов — значительно выше», — заявила Екатерина Демичева.

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Екатерина Демичева рассказала, что РЭО совместно с Федеральным дорожным агентством в рамках реализации Отраслевых программ применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в отраслях экономики, утвержденных Правительством Российской Федерации, ведет работу по сбору информации об опыте применения вторичных ресурсов в дорожном строительстве.

«Для того, чтобы использование вторичных ресурсов в дорожной отрасли ежегодно увеличивалось, необходимо вести активную работу по устранению существующих барьеров — вводить меры стимулирования для предприятий, осуществляющих применение вторичных ресурсов и продукции, тиражировать наилучшие практики для реализации „пилотных проектов“ по вовлечению отходов в хозяйственный оборот», — добавил директор по технология РЭО Олег Шияновский.

«Важнейшие задачи, предусмотренные в том числе Отраслевой программой применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в строительстве, — включение вторичных ресурсов в классификатор строительных ресурсов и формирование на них сметных расценок. Такие меры позволят увеличить объемы использования вторичных ресурсов при строительстве дорог в рамках государственных и муниципальных контрактов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мероприятие, организованное Ассоциацией «Р.О.С.АСФАЛЬТ» при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, Государственной Думы РФ, ФАУ «РОСДОРНИИ», ТК-418 «Дорожное хозяйство» и РУТ (МИИТ), проходило 16 и 17 мая.