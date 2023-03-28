Экология 28 марта 2023, 16:56 РЭО: темп роста тарифов на ТКО ниже инфляции

Читать 360tv в

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора Алексей Макрушин принял участие в практическом семинаре «Перспективные направления развития тарифного регулирования: цифровая трансформация, эффективность, сервисы» Федеральной антимонопольной службы.

Реклама

«Отрасли обращения с отходами удается делать буквально невозможное — с одной стороны, темп роста тарифов на ТКО ниже инфляции, и ниже, чем в других отраслях коммунального хозяйства, с другой — отрасли удается привлекать все больше и больше инвестиций. Тем не менее, в условиях ограниченной бюджетной поддержки необходимо прорабатывать различные варианты финансирования инвестиционных проектов — за счет инвестиционных надбавок, средств расширенной ответственности производителей, налоговых льгот», — отметил Алексей Макрушин.

РЭО активно участвует в цифровой трансформации отрасли — создает федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Уже сейчас РЭО и ФАС обмениваются значительным количеством данных, в перспективе ФГИС УТКО и единая информационно-аналитическая система ФАС России будут полностью интегрированы, что существенно упросит регулирование и повысит качество принимаемых решений, позволит принимать во внимание большее количество различных факторов.

В частности, РЭО считает необходимым учитывать при регулировании качество предоставляемых услуг — если на сортировке отбирается мало вторичных ресурсов или полигон эксплуатируется со значительным количеством нарушений, то устанавливаемые для таких объектов тарифы должны это учитывать и отличаться в меньшую сторону от тарифов объектов, которые эксплуатируются более эффективно.