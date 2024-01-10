Экология 10 января 2024, 12:59 РЭО: строительство экопромышленного парка в Подмосковье продолжается несмотря на метели и морозы РЭО

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Работы по строительству экопромышленного парка в Московской области продолжаются, несмотря на погодные условия. Строители возводят армированный каркас стен здания научно-технического центра (НТЦ).

РЭО

«В экопромышленном парке в городском округе Егорьевск Московской области резиденты планируют создать производства по утилизации общей мощностью более 90 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. Они уже начали предпроектные работы по своим производствам. Также, несмотря на усложнившиеся погодные условия, продолжаются работы по строительству научно-технического центра», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Завершены работы по устройству армированного каркаса стен нижних этажей здания НТЦ, устройство временных внутриплощадочных дорог, выполняется их бетонирование в соответствии с нормативными требованиями.

В здании НТЦ для пользования резидентами будут предусмотрены офисные и лабораторно-производственные помещения, а также конгрессно-выставочная зона.

«Экопромышленный парк создается в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. На его территории будут располагаться объекты основной коммунальной инфраструктуры — сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Всего в рамках федерального проекта в России создаются восемь экопромышленных парков, они расположатся в каждом федеральном округе — в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.