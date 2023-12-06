Экология 06 декабря 2023, 11:54 РЭО: строительство экопромышленного парка под Нижним Новгородом идет по плану РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и ход строительства экопромышленного парка.

«В Нижегородской области строится ряд объектов, которые позволят региону прийти к выполнению показателей федеральных проектов по созданию комплексной системы ТКО и формированию экономики замкнутого цикла. Строительство экопромышленного парка идет по плану. Мощность производств резидентов парка оценивается в 492,5 тысячи тонн в год», — сообщил Денис Буцаев.

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В парке будут построены объекты по утилизации отходов шинной резины, бумажной и полимерной упаковок, стеклобоя, производства геотекстиля, модификаторов для вторичной переработки полимеров на основе функционализированных полимеров и так далее.

Глеб Никитин также представил Денису Буцаеву создаваемую в регионе систему экомониторинга. Четыре стационарных поста установлены в Нижнем Новгороде, Богородске, Кстове и на Бору. Еще четыре установят до конца года в Дзержинске, Выксе, Балахне и дополнительно в Нижнем Новгороде. В систему также включат 50 малогабаритных автоматических станций качества атмосферного воздуха.

«Планируем сделать данные, полученные на постах экомониторинга, открытыми для жителей Нижегородской области. Сейчас ведем разработку мобильного приложения, с помощью которого в перспективе нижегородцы смогут получать оперативную информацию о качестве воздуха», — сказал Глеб Никитин.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что спектр возможностей данной системы весьма широк: обеспечение экологического контроля, отбор и исследование проб атмосферного воздуха, сточных и природных вод, почв, донных отложений, промышленных выбросов и отходов, лабораторное сопровождение федерального проекта «Генеральная уборка» в регионе. «На втором этапе — мониторинг поверхностных водных объектов. Особый приоритет отдается объектам с повышенным антропогенным воздействием, расположенным на особо охраняемых природных территориях и являющимися объектами водоснабжения населения», — отметил министр.

Также на встрече обсуждалось создание объекта мощностью 160 тысяч тонн в Нижегородской области.