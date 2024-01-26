Экология 26 января 2024, 11:24 РЭО: строители приступили к закладке фундамента экопромышленного парка в Челябинской области РЭО

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Работы по закладке фундамента научно-технического центра (НТЦ) начались в рамках строительства экопромышленного парка в Челябинской области.

«Парк в Челябинской области будет построен в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“. Всего их будет 8 в каждом федеральном округе. Сейчас строится инфраструктура экопромышленного парка в Миасском городском округе, возводится здание научно-технического центра», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Строители проводят работы по устройству бетонной подготовки под фундамент НТЦ.

«Впереди предстоят работы по возведению подвального и первого этажей здания», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

В челябинском парке планируется построить объекты по утилизации вторичных ресурсов общей мощностью 30 тысяч тонн в год. Среди них будет производство ПЭТ-хлопьев мощностью 8,5 тысячи тонн в год.