РЭО станет сквозным партнером по экологизации линейки форумов Росмолодежи

Российский экологический оператор и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) договорились о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании. Мероприятия объединят активную молодежь со всей страны.

«Для Российского экологического оператора волонтерство является магистральным направлением просветительской деятельности. И форумы должны быть показательными в плане правильного отношения к экологии. РЭО стал сквозным партнером форумов Федерального агентства по делам молодежи и теперь будет интегрироваться в каждый форум, заниматься их экологизацией. С рядом форумов мы уже проговорили конкретный пул партнерств, обсудили с руководителями молодежных форумов, как РЭО может включиться в экологизацию форумной кампании. Партнерство на экологических форумах в частности позволит уделить внимание отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, оператором реформы которой выступает Российский экологический оператор», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По словам организаторов, цель Форумной кампании — создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и профессионального роста молодежи.

Ежегодно участниками форумов становятся более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров молодежных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия Форумной кампании охватывают более пяти миллионов человек.

В 2022 году в рамках Форумной кампании пройдут 12 всероссийских форумов «Территория смыслов», «Таврида», «Машук», «Острова», «Экосистема», а также семь окружных форумов («ИВолга», «Ростов», «Амур»).

Масштабный запуск Форумной кампании пройдет 12 апреля 2022 года в формате анонсирующего онлайн-марафона «Маршрут на форум. Поехали!» с участием почетных гостей, партнеров и выпускников форумов.

Начиная с 2022 года РЭО запланировал провести порядка 100 акций с эковолонтерами по различным направлениям, включая субботники, акции по уборке леса и прилегающих территорий, акции по экологическому просвещению, сбору различных фракций. В мае–июне пройдут 40 акций.

«Мы очень рады быть партнером Росмолодежи. Участвуем в этом году в более 100 акциях и во всех форумах, которые будут проходить. В чем будет заключаться наше участие. Это, в первую очередь, предоставление возможности реализовывать самые смелые проекты.

Самое главное, мы бы очень хотели, чтобы наши амбассадоры максимально широко позволяли популяризировать идею ответственного отношения к природе и, на мой взгляд, своим примером, это самый яркий и последовательный, внедряли идею сокращения образования отходов», — отметил Денис Буцаев.

В РЭО есть ресурс, который занимается отдельно волонтерством по всей стране, указал Буцаев. Добровольцы могут найти информацию на сайте Российского экологического оператора. Ранее РЭО запустил совместно с организацией волонтеров-экологов «Делай!» молодежный проект «Экопоколение.РЭО». По словам Буцаева, это своего рода экосистема для студентов вузов, объединяющая в себе различные мероприятия, цель которых вовлечение в экологическое добровольчество.