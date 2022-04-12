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    12 апреля 2022, 14:45

    РЭО станет сквозным партнером по экологизации линейки форумов Росмолодежи

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) договорились о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании. Мероприятия объединят активную молодежь со всей страны.

    РЭО станет сквозным партнером по экологизации линейки форумов Росмолодежи

    «Для Российского экологического оператора волонтерство является магистральным направлением просветительской деятельности. И форумы должны быть показательными в плане правильного отношения к экологии. РЭО стал сквозным партнером форумов Федерального агентства по делам молодежи и теперь будет интегрироваться в каждый форум, заниматься их экологизацией. С рядом форумов мы уже проговорили конкретный пул партнерств, обсудили с руководителями молодежных форумов, как РЭО может включиться в экологизацию форумной кампании. Партнерство на экологических форумах в частности позволит уделить внимание отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, оператором реформы которой выступает Российский экологический оператор», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

    По словам организаторов, цель Форумной кампании — создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и профессионального роста молодежи.

    Ежегодно участниками форумов становятся более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров молодежных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия Форумной кампании охватывают более пяти миллионов человек.

    В 2022 году в рамках Форумной кампании пройдут 12 всероссийских форумов «Территория смыслов», «Таврида», «Машук», «Острова», «Экосистема», а также семь окружных форумов («ИВолга», «Ростов», «Амур»).

    Масштабный запуск Форумной кампании пройдет 12 апреля 2022 года в формате анонсирующего онлайн-марафона «Маршрут на форум. Поехали!» с участием почетных гостей, партнеров и выпускников форумов.

    Начиная с 2022 года РЭО запланировал провести порядка 100 акций с эковолонтерами по различным направлениям, включая субботники, акции по уборке леса и прилегающих территорий, акции по экологическому просвещению, сбору различных фракций. В мае–июне пройдут 40 акций.

    «Мы очень рады быть партнером Росмолодежи. Участвуем в этом году в более 100 акциях и во всех форумах, которые будут проходить. В чем будет заключаться наше участие. Это, в первую очередь, предоставление возможности реализовывать самые смелые проекты.

    Самое главное, мы бы очень хотели, чтобы наши амбассадоры максимально широко позволяли популяризировать идею ответственного отношения к природе и, на мой взгляд, своим примером, это самый яркий и последовательный, внедряли идею сокращения образования отходов», — отметил Денис Буцаев.

    В РЭО есть ресурс, который занимается отдельно волонтерством по всей стране, указал Буцаев. Добровольцы могут найти информацию на сайте Российского экологического оператора. Ранее РЭО запустил совместно с организацией волонтеров-экологов «Делай!» молодежный проект «Экопоколение.РЭО». По словам Буцаева, это своего рода экосистема для студентов вузов, объединяющая в себе различные мероприятия, цель которых вовлечение в экологическое добровольчество.