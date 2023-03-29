Экология 29 марта 2023, 09:26 РЭО станет экопартнером форума «Эко Алтай. Нить природы»

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Российский экологический оператор является экологическим партнером международного форума «ЭкоАлтай» и организатором специальной сессии

В частности, будет обсуждаться волонтерство в экологической сфере. Первое совместное заседание Экспертной группы и Программного комитета Форума состоялось 22 марта 2023 года в Москве. Форум планируется провести 29–30 сентября на территории всесезонного курорта «Манжелок».

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«Внутренний туризм в России набирает обороты. Растет и количество отходов на курорте. В результате увеличивается нагрузка на местных операторов и бюджеты. Особо охраняемые природные территории требуют особого внимания. В связи с этим необходимо решить вопрос о предоставлении мер государственной поддержки для эффективного управления отходами на российских курортах и снижения сезонной нагрузки на региональных операторов без повышения тарифов. Это первое предложение РЭО для сессии Алтайского экологического форума, второе касается экологической культуры населения, понимания истоков проблемы и путей ее решения. На сессии будет обсуждаться важность волонтеров в экологической сфере и взаимодействие эколобби с научными и исследовательскими проектами в экологической сфере. Также будут представлены лучшие практики в развитии сообщества эколобби», — говорит Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО.

Типовая структура мероприятия объединяет отраслевых экспертов и специалистов ведущих российских компаний, заинтересованных в реализации крупных экологических инициатив в стране, развитии экологического мышления и бережного и ответственного отношения людей к природе. Эксперты подробно обсудили основные блоки деловой программы предстоящего Форума и внесли предложения по дополнительным темам, сессиям и мероприятиям межфорумной деятельности. Фонд «Росконгресс» ведет активную подготовку к организации Форума и в качестве члена рабочей группы будет оказывать всестороннюю поддержку всем направлениям программы развития «Эко-Алтай», — заявил Фонд «Росконгресс».