РЭО станет единым оператором систем учета отходов в России

Две электронные системы учета отходов передали под контроль Российского экологического оператора (РЭО), изменения в федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Ранее за них отвечали Росприроднадзор и Минприроды.

Речь идет о единой государственной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). В систему УТКО вошли элементы электронной модели федеральной схемы обращения с отходами, чьей разработкой занимается РЭО, а также в ней собраны существующие и перспективные объекты инфраструктуры — полигоны, сортировки и так далее. Кроме того, электронная система содержит информацию о региональных операторах и системах расчетов между ними и плательщиками.

Как отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, передача контроля над системой ГИС УТКО госкорпорации позволит быстрее и дешевле разработать информационную систему, которая будет следить за передвижениями отходов.

«Будет вестись учет по всем целевым показателям, установленным в регионах. Уже сейчас это сильный инструмент, но после ввода в эксплуатацию, у системы появляется большое количество заинтересованных пользователей из числа органов власти и организаций», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Вторая система — ГИС УОИТ — включает в себя данные об упаковке от использованных товаров. Ее учет будет вестись в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно этому механизму производители и импортеры товаров должны утилизировать произведенную или ввезенную в Россию продукцию. У них есть возможность утилизировать самим либо оплатить экологический сбор, средства с которого направят на утилизацию.

По словам Буцаева, единый контроль за двумя системами позволит синхронизировать работу данных цифровых продуктов. Он не исключил, что в будущем на их базе создадут единую информационную систему, которая покроет все вопросы, возникающие вокруг информации об обращении со всеми видами отходов в стране.