Экология 27 декабря 2023, 12:32 РЭО стал участником инвестпроектов по созданию объектов ТКО на 50 млрд рублей в 2023 году РЭО

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Российский экологический оператор принял участие в финансировании инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году, общая стоимость данных проектов составила 50 млрд рублей.

«В 2023 с участием РЭО профинансированы проекты общей инвестиционной стоимостью 50 млрд рублей. Доля участия РЭО в данных проектах составила 30 млрд рублей за счет выпуска облигаций компании. В рамках проектах будут созданы новые мощности по обработке и утилизации в 11 субъектах Российской Федерации. Благодаря новых объектам обращения с ТКО регионы приблизятся к достижению национальной цели по снижению захоронения отходов на полигонах в два раза и увеличению доли обработки ТКО до 100%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В рамках инвестпроектов общей стоимостью 50 млрд рублей будут введены в эксплуатацию и модернизированы мощности по обработке в объеме 3,1 млн тонн в год, по утилизации — 826 тысяч тонн в год и по захоронению — 451 тысяча тонн в год.

«Размещение облигаций стало одним из механизмов финансирования со стороны РЭО, субсидия действует согласно Постановлению Правительства РФ № 906. В рамках этой меры поддержки РЭО может финансировать проекты в объеме до 95% от их стоимости за счет средств от выпуска облигаций. В 2023 году мы сделали несколько выпусков облигаций, благодаря которым профинансировали 9 инвестпроектов на общую сумму 29,9 млрд рублей», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

В рамках указанных проектов будут созданы и модернизированы объекты мощностью 5,6 млн тонн в год в Тульской, Ленинградской, Московской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Мурманской и Челябинской областях, Чувашской Республике, ХМАО-Югра и Санкт-Петербурге. Проекты реализуются на основе инвестиционных и концессионных соглашений инвесторов с регионами.