Экология 15 марта 2024, 11:09 РЭО стал стратегическим партнером доклада об устойчивом развитии Telegram

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Российский экологический оператор стал стратегическим партнером ежегодного доклада Платформы ИНФРАГРИН, посвященном ESG, декарбонизации и зеленым финансам России. Компания продолжает привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В докладе глава РЭО Денис Буцаев поделился промежуточными итогами реформы и планами компании на ближайшие годы.

«До 2030 года планируется реализация инвестиционных проектов с мерами поддержки РЭО для создания объектов, которые обеспечат обработку, утилизацию и экологически безопасное захоронение ТКО. Инвесторы могут получить меры поддержки со стороны РЭО — финансирование в размере до 95% от бюджета проекта по ставке 6−8% годовых на срок до 12 лет. Такие условия возможны благодаря субсидированию государством купона по облигациям РЭО, и они идеально подходят для реализации капиталоемких и долгосрочных проектов, связанных со строительством инфраструктуры. У наших облигаций хороший кредитный рейтинг, а сама компания ежегодно подтверждает свою приверженность ответственному инвестированию через получение ESG-рейтинга», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На 2025−2030 годы РЭО сформировал перечень проектов, которые будут реализованы за счет средств от выпуска облигаций РЭО. За прошлый год компания разместила 9 выпусков облигаций на 29,9 млрд рублей. Общая мощность предприятий, которые создаются и модернизируются благодаря облигациям РЭО в 11 субъектах, — около 6 млн тонн ТКО в год.

«Представляя вниманию всех заинтересованных сторон доклад „ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2023/24“, платформа ИНФРАГРИН способствует не только информационной открытости рынка, но и поддержке атмосферы дискуссионности на нем. Позитивные образы будущего уже рождаются в светлых головах, в том числе авторов нашего проекта», — отметила руководитель Платформы ИНФРАГРИН, автор Telegram-канала «100%_Зеленого» Светлана Бик.

Доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2023/24» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» с участием экспертов рынка и организаций-партнеров. С докладом 14 марта на экспертном круглом столе «Перспективы повестки устойчивого развития: результаты смыслы и образы будущего» на Московской бирже выступил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. Для получения доклада можно оставить заявку на сайте.