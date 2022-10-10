РЭО стал первым партнером программы ВЭБ. РФ «5 шагов для городов» | 360°

Экология 10 октября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber РЭО стал первым партнером программы ВЭБ. РФ «5 шагов для городов»

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев от лица организации стал куратором шага № 2 «сохрани планету» всероссийского проекта ВЭБ. РФ «5 шагов для городов». Таким образом в качестве первого генерального партнера программы госкорпорации РЭО окажет поддержку городам-участникам в реализации их проектов в рамках «5 шагов».

Об этом стало известно в ходе Российского экологического форума — 2022, где ВЭБ. РФ провел круглый стол с более чем 350 городами — участниками программы и представителями компаний и организаций, которые предлагают свою помощь при реализации экологических проектов в шаге № 2.

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«Просвещение — это одно из важнейших направлений реформы чистоты, в целом, и Российского экологического оператора как ее куратора. К 2030 году перед нами стоят национальные цели: сортировать 100% отходов и снизить долю захоронения вдвое. Без самосознания граждан это невозможно. Поэтому так важно поддерживать экологические инициативы и популяризировать раздельный сбор отходов», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Так, среди компаний-партнеров на мероприятии присутствовали: Союз эковолонтерских организаций, «Группа Тарас», «Эко Технологии», экоцентр «Сборка», АНО «Собиратор», АНО «Экологические добровольческие проекты», БюроUP и другие.

Напомним, что шаг № 2 «сохрани планету» содержит проекты, направленные на снижение вредного воздействия на природу, экологическое просвещение и различные эко-акции. Городам предлагается организовать пункты раздельного сбора отходов, установить фандоматы в школах, очистить берега рек и водоемов, создать экотропы.

Программа «5 шагов для городов» разработана госкорпорацией ВЭБ. РФ на основе масштабного социологического исследования по изучению ценностей, запросов и повседневных практик использования городского пространства и сервисов молодежью. Главная задача проекта — позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.

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