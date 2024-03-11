Экология 11 марта 2024, 17:27 РЭО стал партнером всероссийского конкурса «Экопоколение» РЭО

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Российский экологический оператор выступил партнером Всероссийского конкурса «Экопоколение», в котором школьники и студенты смогут разработать и представить свои экологические проекты.

«Конкурс „Экопоколение“ позволяет юным экоактивистам превратить собственную идею в настоящий проект, а благодаря экспертам реализовать его на практике. РЭО уделяет отдельное внимание экопросвещению молодого поколения россиян, чтобы они узнавали больше о раздельном сборе и переработке отходов, экономике замкнутого цикла, о том, какой вклад могут привнести в улучшение экологической ситуации в родной стране. Поэтому мы рады стать экопартнером данного конкурса и поддержать его участников», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В конкурсе могут принять участие школьники и студенты колледжей от 14 до 17 лет. Авторы лучших идей получат экспертную поддержку и представят готовые работы на федеральном событии осенью 2024 года.

Старт конкурсу дали Юннаты Первых, которые провели кейс-чемпионаты и подготовили первые проектные идеи. Среди кейсов, предложенных участникам, были и те, которые направлены на сферу утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), подготовленные специалистами РЭО.

«РЭО плотно работает с молодежью, в частности со студентами, которые хотят быть активно вовлечены в экопросвещение сограждан. У нас есть „Зеленая лига“, которая объединяет студенческие экоклубы по всей стране, а также множество экоакций, мастер-классов, в том числе на базе деловых мероприятия. Участники конкурса смогут попробовать себя в качестве экоактивистов и понять, в каком направлении им двигаться дальше. Благо, выбор у них большой, и мы им в этом поможем», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Конкурс проводит Движение Первых, партнерами конкурса также являются «Росатом», молодёжное экологическое движение «Экосистема», Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Подать заявку для участия можно по ссылке.