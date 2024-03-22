Экология 22 марта 2024, 16:34 РЭО стал партнером биеннале в Музее декоративного искусства

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Российский экологический оператор стал партнером конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», который проходит 22 марта — 12 августа 2024 года.

«РЭО стал партнерами конкурса, направленного на поддержку творческих инициатив. Биеннале касается декора и творчества, но в том числе оно про осознанное потребление и переработку. Это важные составляющие экономики замкнутого цикла. Ее принципы зачастую отображены в апскайклинг-проектах», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В список основных номинаций конкурса вошли «Промышленный дизайн», «Студийный дизайн» и «Специальная молодежная номинация» дополнились новыми — «Циркулярный дизайн», «Ювелирный дизайн» и «AI — технологии в дизайне». Особый акцент на конкурсе сделали на устойчивую повестку в предметном и ювелирном дизайне. РЭО, который отвечает за формирование экономики замкнутого цикла в России, такое направление поддерживает.

«Победители конкурса „Зеленый квадрат“ также примут участие в биеннале. С музеем мы были партнерами в этом проекте, кроме того, сотрудники музея входят в Совет по устойчивому развитию РЭО», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, Денис Буцаев вошел в жюри конкурса. Он оценит проекты из шорт-листов. Победители проектов будут выставлены в музее осенью 2024 года.

Подать заявку на конкурс можно на официальном сайте contest.damuseum.ru до 12 августа 2024 года.