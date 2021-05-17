РЭО стал организатором Невского международного экологического конгресса

Российский экологический оператор (РЭО) стал соорганизатором Невского международного экологического конгресса и его экопартнером, сообщили в госкорпорации.

На полях конгресса РЭО организует сессию «Экономика замкнутого цикла», на которой участники обсудят, как регулировать отрасль обращения с отходами и как адаптировать для этого нормативно-правовую базу. Затронут тему создания единой информационной системы, которая будет отслеживать путь упаковки товаров, сырья и других видов отходов — от стадии производства до переработки. Какие меры поддержки государства по развитию инфраструктуры ТКО и как будут совершенствоваться механизмы расширенной ответственности производителей (РОП) — еще одни вопросы, которые рассмотрят на сессии.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, каждый год в России накапливается более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), более 90% — идут на полигоны. Задача — уменьшить объем до 50%.

«Ведь отходы — это ценное вторсырье, которое можно переработать и заново пустить в оборот. Это выгодно всем. Предприятия смогут зарабатывать, а люди жить в чистой стране. Но это возможно осуществить, если есть устойчивая система обращения с отходами и работающая экономика замкнутого цикла. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на достижение этих показателей», — отметил Буцаев и добавил, что национальной целью является сортировка 100% ТКО.

На НМЭК будут говорить о зарубежном опыте раздельного сбора и переработки, использования вторичных материальных ресурсов и сырья, промышленных отходов, ограниченном обороте одноразового пластика в странах Евразийского экономического союза, о том, как утилизируют медицинские отходы в СНГ.

«Площадка НМЭК очень важна для отрасли, здесь можно обсудить проекты, которые находятся в разработке, обменяться опытом, в том числе оценить успешные практики зарубежных коллег. Для России задача стоит амбициозная, поэтому так важно развивать инфраструктуру с применением лучших мировых практик», — сказал Буцаев.

Глава РЭО выступит на пленарном заседании и сессии, посвященной президентскому проекту «Экология». Конгресс пройдет в Санкт-Петербурге 27−28 мая.