Экология 08 декабря 2023, 14:41 РЭО стал лауреатом премии «Технологический прорыв 2023» РЭО

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Российский экологический оператор получил премию «Технологический прорыв» за информационную систему мониторинга полигонов и создание цифровых двойников по итогам облетов беспилотников. Вручение премии состоялось 6 декабря в Москве.

Премия направлена на поддержку, продвижение и популяризацию прорывных технологических проектов и решений российских компаний, научных центров и образовательных организаций в области беспилотных авиационных систем.

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«РЭО присуждена премия „Технологический прорыв“ в специальной номинации „Архитектура неба“ за создание информационной системы для сбора, обработки и визуализации результатов облетов квадракоптерами полигонов, а также за оцифровку порядка 600 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) с использованием беспилотных авиационных систем (БАС). Беспилотники мы активно начали использовать с 2022 года, но информационная система — это беспрецедентный в отрасли инструмент, который позволил все результаты собрать в едином цифровом пространстве», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2023 году РЭО провел наземное лазерное сканирование 20 полигонов отходов на новых территориях и воздушное лазерное сканирование 80 полигонов на территории других субъектов РФ. По всем 100 объектам будут построены цифровые двойники.

«Проделана огромная работа, которая позволяет получать полную и достоверную информацию состояния объектов размещения ТКО по всей стране. Мы стали одними из немногих заказчиков услуги с беспилотников, которые удостоились награды, в основном это были производители оборудования и софта, что делает еще более ценным применяемый нами комплексный подход к проекту», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.