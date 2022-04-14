Российский экологический оператор стал информационным партнером Ежегодного образовательно-просветительского фестиваля в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». Фестиваль, в котором примут участие более 50 высших учебных заведений по всей России и республике Беларусь, пройдет с 18 по 29 апреля 2022 года. Для участников организуют научные семинары по циклической экономике, эковыставки, мастер-классы.

«В 2022 году был утвержден паспорт федерального проекта по формированию экономики замкнутого цикла в России. Важные направления для создания циклической экономики — сокращение образования отходов, создание инфраструктуры, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота „неэкологичной“ упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение. В 2022 году на территории РФ и Белоруссии состоится такое важное мероприятие, как „ВузЭкоФест“. В нем примут участие студенты более 50 вузов, и мы рады стать частью этого события, которое направлено на формирование циклической экономики, ее популяризацию в том числе среди молодежи», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ежегодный образовательно-просветительский фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест» пройдет с 18 по 29 апреля 2022 года. Основной темой фестиваля в 2022 году станет циклическая экономика. На площадке фестиваля пройдет серия научных семинаров и вебинаров на данную тему. По итогам мероприятий представители вузов сформулируют ключевые тезисы по перспективам построения экономики замкнутого цикла и роли вузов в данном процессе.

Также запланированы круглые столы, ярмарки, кинопоказы, субботники, квесты, чемпионаты, акции, деловые игры. Несколько сотен мероприятий пройдет на площадках более 50 вузов России и стран ближнего зарубежья. В числе участников присутствуют четыре ведущих вуза Москвы.

В 2022 году «ВузЭкоФест» состоится при информационной поддержке ППК «Российский экологический оператор», Министерства науки и высшего образования рф, Минприроды РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы. Традиционно одной из ключевых площадок станет Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, где зародился «ВузЭкоФест» в 2015 году.

Полная программа фестиваля с указанием всех регионов и вузов-участников опубликована на официальном сайте мероприятия.