Экология 18 апреля 2023, 15:23 РЭО стал генеральным экопартнером «ВузЭкоФеста — 2023»

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В фестивале, который пройдет с 17 по 30 апреля, примут участие 50 высших учебных заведений России и Республики Беларусь.

Российский экологический оператор стал генеральным экопартнером IX ежегодного молодежного фестиваля в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». Для участников организуют тематические акции, мероприятия, семинары и кейс-чемпионаты.

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«Мы рады сообщить, что РЭО стал генеральным экопартнером проекта „ВузЭкоФест“. В прошлом году темой фестиваля была экономика замкнутого цикла и популяризация ее принципов среди молодежи. При такой экономической модели максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье, полезные компоненты, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления, должны возвращаться в хозяйственный оборот. Это позволит сократить отходопроизводство и рост полигонов и свалок в стране. В этом году тема не менее важная — это наставничество, фестиваль призван сформировать сообщество лидеров, способных находить наиболее эффективные решения в области устойчивого развития», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основной темой фестиваля в 2023 году станет наставничество в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Ожидается более 500 мероприятий. Участники фестиваля получат ценные знания, навыки и возможность раскрыть свой лидерский потенциал.

«Фестиваль „ВузЭкоФест“проходит уже девятый год подряд и всегда приятно видеть в партнерах проекта такие социально-ответственные компании как ППК „Российский экологический оператор“, для которых экологическая повестка — это вопрос настоящего и будущего развития нашей страны. Воспитание молодежи через поддержку научной мысли, активизм и проектную деятельность на базе вузов — залог формирования лидеров нового времени, которые внедряют осознанное потребление в свою жизнь и способствуют построению экономики замкнутого цикла», — отметила директор АНО «Территория устойчивого развития» и руководитель фестиваля ВузЭкоФест Анастасия Окорочкова.

В Москве в МГУ им. М. В. Ломоносова пройдет круглый стол «Потенциал российских вузов в сфере устойчивого развития и зеленой экономики» с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, администрации вузов, компаний, где будет подниматься вопрос об институционализации устойчивого развития в вузах РФ. В Финансовом университете проведут более 150 мероприятий среди которых бизнес-игра «Создание рыночных стимулов к экологизации товаров», в СибГУ им. М. Ф. Решетнева проведут конкурс фотографий «ЭкоОбъектив», а в Самарском университете презентуют новые программы в области устойчивого развития.

В 2023 году информационными партнерами фестиваля стали Университет Правительства Москвы, KudaGo, АСИ, Вокруг света, Psychologies, Плюс один и «Теории и практики». Проект проводится АНО «Территория устойчивого развития» при поддержке Минобрнауки и Минприроды России, Правительства Москвы и РЭО.

«ВузЭкоФест» — молодежный проект по формированию сообщества лидеров-наставников и впоследствии профессионалов в области устойчивого развития, которые распространяют знания, навыки и внедряют конкретные «зеленые» решения на базе вузов, городов и стран при поддержке заинтересованных сторон (администраций вузов, представителей бизнеса, НКО и государственных структур).

Полная программа фестиваля с указанием всех регионов и вузов-участников опубликована на официальном сайте мероприятия.