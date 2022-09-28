РЭО стал экопартнером форума «Нить природы» на Алтае | 360°

Экология 28 сентября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber РЭО стал экопартнером форума «Нить природы» на Алтае

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Российский экологический оператор стал экопартнером форума «Нить природы», который пройдет на Алтае с 30 сентября по 1 октября. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев примет участие в пленарном заседании, проверит работу объекта переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и обсудит на совещании с руководством региона развитие инфраструктуры обращения с отходами в Республике.

«Рады принять участие в Алтайском экологическом форуме „Нить природы“. У форума обширная программа, которая включает в себя обсуждение вопросов утилизации отходов, развития инфраструктуры. Эти вопросы мы также отдельно обсудим с председателем правительства Республики Алтай Олегом Леонидовичем Хорохординым. Регион активно занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на своей территории, планируется создание перспективных объектов, которые позволят приблизить субъект РФ к достижению показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

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На встрече также будет присутствовать министр регионального развития Константин Зорий, который расскажет о формировании комплексной системы обращения с ТКО на Алтае, а также директор МАУ «Кызыл-Озек-сервис» (региональный оператор административно-производственного объединения — 1) Виктор Емельянов. Он расскажет об организации работ по сбору, транспортированию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории АПО-1, в которое входит Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы.

Во время визита на Алтай Денис Буцаев также посетит объект утилизации ТКО мощностью 32,5 тысячи тонн год и примет участие в пленарном заседании «Экология мышления».

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