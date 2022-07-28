РЭО стал экопартнером форума «Экологическая перекличка» на Эльбрусе

Российский экологический оператор стал экопартнером молодежного форума «Экологическая перекличка» — 2022. Всероссийский слет волонтеров-экологов состоится в сентябре в поселке Эльбрус, уже начался прием заявок.

«Рады стать партнерами еще одного молодежного форума на тему экологии „Экологическая перекличка“ в Кабардино-Балкарии. Благодаря активной и неравнодушной молодежи мы популяризируем экологический образ жизни, раздельный сбор отходов, что отвечает принципам формирования экономики замкнутого цикла. К чему мы и идем в в рамках реформы обращения с отходами», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Форум пройдет с 16 по 20 сентября на базе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова в поселке Эльбрус. Проект реализуется при поддержке «Росмолодежь.Гранты». Участие могут принять граждане РФ в возрасте 16−30 лет, представители студенческого сообщества, члены или руководители студенческого экологического клуба или объединения. Заявки принимаются до 20 августа по ссылке.

«„Экологическая перекличка“ будет представлять собой единое экологическое пространство, в котором для участников форума проведут комплекс образовательных мероприятий на тему экологии. Участвовать в форуме могут молодые люди 16−30 лет, которые хотят повысить свой уровень экологической грамотности и культуры обращения с отходами. Уверены, что среди наших граждан таких большое количество, и до конца года РЭО планирует объединить как минимум 10 тысяч таких активных экодобровольцев», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.