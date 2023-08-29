РЭО стал экологическим партнером ВЭФ | 360°

Экология 29 августа 2023, 13:19 РЭО стал экологическим партнером ВЭФ РИА «Новости»

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Российский экологический оператор (РЭО) окажет содействие в экологизации форума, выступит экопартнером Международной Владивостокской регаты 2023 и проведет сессию по переработке отходов и циркулярной экономике на Дальнем Востоке.

При участии РЭО на площадке форума будет внедрен раздельный сбор отходов — это один из ключевых критериев экостандарта, ранее разработанного для экологизации массовых мероприятий. На отраслевой сессии в рамках деловой программы планируется обсудить создание эффективной системы обращения с ТКО, формирование экономики замкнутого цикла, РОП и развитие безопасной инфраструктуры с фокусом на Дальний Восток.

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«Географическая и климатическая специфика Дальневосточных регионов требует формирования уникальных комплексных подходов, направленных на нивелирование существующих рисков и увеличение доли отходов, вовлекаемых во вторичный хозяйственный оборот. Поскольку Дальний Восток занимает площадь в 6 215 тыс. кв. км или 36% всей страны, включая ряд островов, расположенных в четырех часовых поясах и разных климатических зонах, его логистика имеет свои особенности, поэтому дефицит мощностей по утилизации больше, чем в других федеральных округах. Однако это не проблема, а задача, которую нам предстоит решить», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.