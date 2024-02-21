Экология 21 февраля 2024, 18:18 РЭО создал инструкцию по раздельному сбору отходов РЭО

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Новый раздел со статьями о переработке и раздельном сборе отходов появился на сайте «Уберу» (Uberu). Проект, включающий в себя сайт и приложение с картой пунктов по приему вторсырья, создан при поддержке Российского экологического оператора.

«Для того, чтобы развивать экономику замкнутого цикла и создавать новые заводы по обработке и утилизации отходов, также необходимо вовлечение населения через понятные практики. Раздельный сбор отходов является неотъемлемой частью данной работы. Но многие не знают, какие отходы и куда сдавать. Если твердые коммунальные отходы (ТКО) мы можем выбрасывать в баки на контейнерных площадках, то что делать со старой одеждой, бытовой техникой или мебелью? Для этого мы создали „Уберу“ — мобильное приложение с удобной картой, на которой можно найти пункты приема вторсырья», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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За добавление новых точек, а также за сданную тару граждане могут получать экойны — баллы, которые можно обменять в пиццерии и продуктовых магазинах-партнерах. Первые пользователи приложения уже заработали около 5000 экойнов.

«Платформа „Уберу“ была создана для вовлечения людей в раздельный сбор и осознанное потребление. И первый вопрос, который они задают: С чего начать, чтобы стать экологически ответственным? Для этого мы не только постоянно развиваем нашу платформу и делаем ее удобной и понятной, но и вводим справочный контент для ответов на ключевые вопросы» — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Раздел со статьями мы решили добавить, чтобы рассказывать об интересных фактах, касающихся раздельного сбора, осознанного потребления и экологии. Ведет раздел Валерия Коростелева, начальник отдела раздельного накопления РЭО, а также экоактивист и в целом гуру раздельного сбора», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Команда «Уберу» принимает вопросы и темы, о которых хотелось бы узнать больше. Оставить сообщение можно через группу в Telegram.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery.